Keine Coronavirus-Infektion in Südtirol, Grüne Nummer ab Dienstag

Am Montagnachmittag fand eine Sitzung der Landesleitstelle am Sitz der Agentur für Bevölkerungsschutz statt. Dabei wurde bekannt gegeben, dass auch die vierte getestete Person in Südtirol nicht infiziert ist. Bisher hat sich in Südtirol also niemand mit dem Coronavirus infiziert.Ab Dienstag Früh wird in Südtirol außerdem eine Grüne Nummer freigeschaltet. Diese lautetDurch die Grüne Nummer soll die Notrufnummer 112 entlastet werden. In Italien gibt es bereits 6 Todesopfer. Ein 80-Jähriger aus der lombardischen Ortschaft Castiglione d'Adda ist das sechste Opfer der Coronavirus-Epidemie in Italien. Am Montagvormittag war bereits der Tod von 2 Männern in der Lombardei gemeldet worden.

jot