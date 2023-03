Keine Musik aus Italien mehr auf Instagram- und Facebook-Storys

„Meta missbraucht Position“

„Wir waren leider nicht in der Lage, unseren Lizenzvertrag mit Siae zu verlängern. Der Schutz der Urheberrechte von Komponisten und Künstlern hat für uns oberste Priorität, weshalb wir ab heute beginnen werden, die Musik, die von Siae geschützt ist, aus unserer Musikbibliothek zu entfernen“, schreibt Meta nach dem geplatzten Deal.Die Entscheidung, die Musik zu entfernen, sei im Moment unwiderruflich, aber man suche nach einer Lösung, so Meta. „Wir glauben, dass es für die gesamte Musikindustrie von großem Wert ist, wenn wir es den Menschen ermöglichen, sich auf unseren Plattformen mit der Musik, die sie lieben, zu verbinden. Wir haben Lizenzvereinbarungen in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt und wir werden uns weiterhin bemühen, eine Vereinbarung mit Siae zu erzielen, die alle Parteien zufriedenstellt.“Bis dahin ist es nicht mehr möglich, Musik aus Italien auf Facebook oder Instagram zu verwenden. Bereits erstellte Storys mit der betroffenen Musik werden stummgeschaltet. Die Musik könne durch eine andere ersetzt werden, so Meta.Auch Siae hat sich zum geplatzten Deal geäußert. Meta weigere sich, relevante Informationen herauszugeben und das stehe im klaren Widerspruch mit den Urheberrechts-Richtlinien. Es geht dabei wohl um die Frage von Siae an Meta, wie viel Meta mit der Musik verdient. Der Mutterkonzern ließ die Frage unbeantwortet. „Siae wird keine Vorgaben von einer Partei akzeptieren, die ihre Machtposition ausnutzt, um Einsparungen zum Nachteil der italienischen Kreativindustrie zu erzielen“, so Siae.