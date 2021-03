#keinemehr – Frauenmorde gehen uns alle an!

Allein in den letzten 20 Jahren wurden in Südtirol 26 Frauen aus Hass ermordet. Der Landesbeirat für Chancengleichheit ruft zu einer landesweiten Aktion auf, um der Frauen zu gedenken und ein Zeichen zu setzen im Kampf gegen Gewalt an Frauen.