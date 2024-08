Kind auf Brennerautobahn zur Welt gebracht

Nachdem die Mutter Wehen bekommen hatte, während sie in Richtung Norden fuhren, hielten sie sofort an. Der Vorfall ereignete sich bei Kilometer 153 in der Nähe von Rovereto Nord, im Gemeindegebiet von Volano. Die Meldung ging um 15.59 Uhr bei der Einsatzzentrale der A22 ein, woraufhin sofort die Autobahnpolizei und der Notarzthubschrauber alarmiert wurden.Trotz des schnellen Einsatzes kam Olimpia noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte zur Welt. Um 16.07 Uhr traf die Polizei am Ort des Geschehens ein und stellte die Geburt des Babys fest. Das Neugeborene und die Mutter wurden mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht. Der Vater folgte ihnen kurz darauf mit dem Auto.Der Verkehr auf der Autobahn A22 wurde für nur 21 Minuten, von 16.07 bis 16.26 Uhr, blockiert, um den Rettungseinsatz zu ermöglichen.