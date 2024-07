Kind nach Käseverzehr in Koma – Eine Million Euro Schadenersatz

Das HUS soll von der Präsenz von E.coli-Bakterien (Escherichia coli) im Käse, den der damals 4-Jährige gegessen hatte, ausgelöst worden sein. Das Produkt stammte aus einer Käserei am Trentiner Nonsberg. Im Rahmen eines Strafverfahrens wurden der Präsident der Käserei sowie der Käser wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Die Entschädigungsfrage sollte in der Folge in einem Zivilverfahren geklärt werden.Nun wurde das Urteil gegen den Präsident der Käserei und den Käser in zweiter Instanz bestätigt – und auch das Zivilgericht traf eine Entscheidung: Insgesamt rund eine Million Euro Schadenersatz muss demnach der Familie ausbezahlt werden. Davon sind etwa 600.000 Euro für den Jungen, der seit 7 Jahren im vegetativen Zustand ist, und jeweils 200.000 Euro für Mutter und Vater.