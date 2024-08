Kinder des Centro Don Bosco zu Besuch bei der Polizei in Bozen

In den vergangenen Tagen erhielt die Polizei von Bozen Besuch von einer Gruppe von Kindern der „Associazione Centro Don Bosco di Laives“.Die Kinder erhielten eine umfassende Einführung in die vielfältigen Aufgaben der Polizei und besichtigten die verschiedenen Büros der Polizeistation. Besonders fasziniert zeigten sie sich von den Fingerabdruck-Scanner-Systemen, den Einsatzfahrzeugen und -motorrädern sowie der gesamten Ausrüstung, einschließlich der Ausrüstung der Sprengstoffexperten, der Blaulichter, Sirenen und Funkgeräte.Zwischen den Besichtigungen erhielten die kleinen Besucher zahlreiche Geschenke wie Notizbücher, Stifte und Bleistifte. Zur Erinnerung an den spannenden und ungewöhnlichen Tag machten sie viele Fotos mit den Polizisten.Zum Abschluss der Führung wurde die Gruppe vom Polizeipräsidenten und allen anwesenden Beamten verabschiedet. „Solche Initiativen sind von großer Bedeutung für die soziale und pädagogische Entwicklung zukünftiger erwachsener Bürger“, schreibt die Quästur in einer Presseaussendung.