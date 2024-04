Klausen: 19-Jähriger mit gefälschtem Führerschein aus dem Verkehr gezogen

Bis zu 30.599 Euro Geldstrafe

Am vergangenen Wochenende zog die Straßenpolizei einen BMW an der Mautstelle Klausen aus dem Verkehr. An Bord waren 3 Minderjährige und ein 19 Jahre alter Fahrzeuglenker, der ursprünglich aus Griechenland stammt, heißt es in einer Aussendung der Quästur.Als die Polizisten seine Dokumente begutachteten, stellten sie fest, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte. Der einheimische Fahrzeuglenker wurde wegen Hehlerei und Nutzung falscher Dokumente angezeigt. Zudem wurde er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 5100 Euro bis zu 30.599 Euro verurteilt.Der Eigentümer des Fahrzeugs wurde ebenfalls zur Rechenschaft gezogen: Er wurde zu einer Geldstrafe von 397 Euro bis zu 1 592 Euro verurteil, weil er dem 19-Jährigen sein Fahrzeug überlassen hatte. Sein Pkw wurde für einen Zeitraum von 3 Monaten stillgelegt.