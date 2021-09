Kleines Mädchen bei Unfall in Schlanders verletzt

Glimpflich ausgegangen ist am Sonntag gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall in Schlanders: Ein Pkw war aus nicht bekannter Ursache an der Göflaner Kreuzung über die Fahrbahn hinausgeraten und fast zur Gänze in eine Wiese gestürzt. Dabei wurden ein Mann (Jahrgang 1982) und ein kleines Mädchen (2020) leicht verletzt.