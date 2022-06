Beide haben ein K am Anfang des Namens, und wer im Internet nach dem wärmsten Badesee in den Alpen sucht, findet einmal den einen genannt, anderswo aber auch den anderen. Doch es gibt noch mehr Verbindendes zwischen Südtirol und Südkärnten. Die bevorstehende Fußballeuropameisterschaft der nationalen Minderheiten (Europeada) ist Anlass genug, sich dies genauer anzusehen. + Hatto Schmidt

Klopeiner See oder Kalterer See?

Südtirol und Südkärnten haben viel mehr Verbindendes als etwa die beiden Seen mit K., den Kalterer See (links im Bild) und den Klopeiner See. - Foto: © shutterstock