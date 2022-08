Kollision zwischen 3 Fahrzeugen in Kardaun

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Brennerstaatsstraße bei der Handwerkerzone Kardaun. 2 Männer wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt.Die beiden Männer saßen in einem Jeep, der in Richtung Norden unterwegs gewesen sein soll. In den Unfall waren noch 2 weitere Pkw verwickelt: ein BMW und ein Mercedes. Der Fahrer des BMW soll ebenfalls in Richtung Norden unterwegs gewesen und seitlich mit dem Jeep zusammengeprallt sein. Daraufhin geriet der Jeep angeblich auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, der in Richtung Bozen unterwegs war.Die Sanitäter des Weißen und Roten Kreuz nahm die Erstversorgung der Verletzten vor. Die Freiwillige Feuerwehr Kardaun kümmerte sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Die Straße musste dafür zeitweise komplett gesperrt werden. In der Folge kam es zu längeren Staus. Im Einsatz standen zudem die Behörden.