Kollmann: Frau stürzt mit Pkw 8 Meter ab – schwer verletzt

Gegen 7 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Barbian, Waidbruck und Klausen alarmiert: Auf der Brenner Staatsstraße in Kollmann war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau (Jahrgang 1942) war in ihrem Pkw auf dem Weg nach Bozen, als sie auf der Höhe von Kollmann ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug durchbrach die Leitschiene sowie das Geländer des parallel verlaufenden Fahrradweges und stürzte mehrere Meter über eine Böschung. Das Auto überschlug sich dabei mehrmals und blieb auf einem Feldweg am Ufer des Eisacks liegen.Die Frau zog sich erhebliche Verletzungen zu und blieb im Fahrzeug eingeklemmt.Sie musste von den Feuerwehrleuten mit hydraulischen Bergegeräten aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreit werden.Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Klausen und den Notarzt wurde die Patientin mit schweren Verletzungen in den Schockraum des Brixner Krankenhauses gebracht.Die Carabinieri haben die Erhebungen zur Unfallursache aufgenommen.

