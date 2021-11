Kommt der „Super Green Pass“ in Italien?

„Wir diskutieren, wie wir mit der Epidemie im Fall einer zusätzlichen Verschlechterung der Lage umgehen sollen“, erklärte Gesundheits-Staatssekretär Andrea Costa. Er richtete einen Appell an die Italiener, sich so rasch wie möglich für die Auffrischungsimpfung anzumelden. Seit Donnerstag können alle Italiener ab 40 Jahren mit der dritten Dosis geimpft werden. Die Regierung Draghi überlegt zudem einen sogenannten „Super Green Pass“. Damit sollen Nicht-Geimpfte von Lokalen, Skipisten und Fitnesszentren ausgeschlossen werden. Ein Schnelltest würde dann nicht mehr für den Zutritt gültig sein, betonte der Minister für die öffentliche Verwaltung Renato Brunetta.Die Dauer des Grünen Passes könnte für geimpfte Personen ab Anfang Dezember von 12 auf 9 Monate verkürzt werden, erwägt die Regierung. Damit sollen die Bürger zur Auffrischungsimpfung motiviert werden.Angedacht wird auch an eine obligatorische Impfung für bestimmte Berufskategorien, vor allem für jene, die in Kontakt mit der Öffentlichkeit stehen: Polizisten, Angestellte der öffentlichen Verwaltung und Lehrer. Die Pflicht zur Vorweisung des Grünen Passes zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird dagegen ausgeschlossen. Alle Passagiere zu kontrollieren, wäre problematisch, verlautete aus Regierungskreisen.Auf dem Gelände des Circus Maximus in Rom demonstrierten am Samstag Tausende Personen gegen die Pflicht zum Grünen Pass am Arbeitsplatz. Auch in Mailand wurde erneut gegen den Green Pass demonstriert.Einige Demonstranten versuchten trotz Polizeisperre bis zum Mailänder Domplatz zu gelangen, auf dem ein Demoverbot gilt. 2 Personen wurden angezeigt.

