Landeshauptmann Arno Kompatscher infizierte sich mit dem Coronavirus. Medienberichten zufolge geht es ihm gut. Er befindet sich zu Hause in Quarantäne und will seine Arbeit von dort aus weiterführen, so heißt es.Kompatscher hat die dritte Impfung bereits erhalten und hofft deshalb, nach 7 Tagen mit einem negativen Test wieder aus der Isolation zu kommen.

