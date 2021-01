Kompatscher: „Wir müssen tagtäglich genau hinschauen“

Am Dienstag fand die wöchentliche Sitzung der Landesregierung statt. Unter anderem habe man sich dabei auch mit dem Thema Coronavirus beschäftigt. Die Einstufung als „rote Zone“ habe man wie berichtet nicht als gerechtfertigt betrachtet und daher nun interveniert, wie Kompatscher auf einer virtuellen Pressekonferenz betonte. Unter anderem habe die Landesregierung jede Menge Daten des Südtiroler Sanitätsbetriebes an Rom übermittelt.Inzwischen haben auch erste Gespräche stattgefunden. Am Montag habe es unter anderem eine Videokonferenz zwischen italienischen Gesundheits-Experten und Fachleuten aus Südtirol gegeben. Wie Gesundheitslandesrat Thomas Widmann berichtete, sei dies ein konstruktives Gespräch gewesen. Es gelte, die Besonderheiten in Südtirol zu berücksichtigen.Die Lage sei international weiter angespannt. „Das geht auch nicht an Südtirol vorbei“, so Kompatscher. Vor allem die neue Virus-Mutation bereite Sorge.In Südtirol seien aber viele Faktoren stabil geblieben. Jedoch sei zuletzt die Zahl der Intensivpatienten etwas gestiegen. Auf jene Zahl lege Südtirol den größten Wert. Zwar habe sich diese Zahl am Dienstag im Vergleich zum Montag nicht erhöht und blieb auf 30 ( hier gibt es die heutigen Zahlen im Überblick ), jedoch sei zuletzt ein leicht ansteigender Trend zu erkennen gewesen.„Wir müssen tagtäglich genau hinschauen“, zog Kompatscher das Fazit. Sollte sich der Trend über steigende Zahlen an Intensivpatienten fortsetzen werde man über weitere Einschränkungen diskutieren.

