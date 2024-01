Komponist Albert Mayr gestorben

Albert Mayr wurde am 1. August 1943 in Bozen geboren. Er war kaum ein Jahr alt, als sein Vater zur SS einberufen wurde. Josef Mayr-Nusser weigerte sich jedoch, Hitler die Treue zu schw√∂ren und starb im Februar 1945 in einem G√ľterzug auf dem Weg in das Konzentrationslager Dachau. Im Jahr 2017 nahm sein Sohn Albert an der Seligsprechungszeremonie im Bozner Dom teil.Albert Mayr studierte Komposition zun√§chst am Monteverdi-Konservatorium in Bozen und dann am Konservatorium in Florenz, wo er 1965 seinen Abschluss machte. In den 1960er Jahren arbeitete er mit Pietro Grossi am Studio di Fonologia in Florenz zusammen und 1975 mit dem von Murray Schafer gegr√ľndeten und geleiteten ‚ÄěWord Soundscape Project‚Äú. Seit 1979 war er Mitglied der ‚ÄěInternational Society for the Study of Time‚Äú.Albert Mayr publizierte zahlreiche Texte √ľber elektroakustische Musik, Musiktherapie und Environmental Music. In den letzten Jahren widmete er sich haupts√§chlich theoretischen Untersuchungen und k√ľnstlerischen Arbeiten zur Anwendbarkeit musikalischer Kriterien auf die Zeitorganisation, auf nat√ľrliche und soziale Zyklen.