Kontrolle der Corona-Regeln: Strafen, Anzeigen und eine Lokalschließung in Bozen

Die Corona-Zahlen schnellen tagtäglich unaufhörlich in die Höhe und auch die Ordnungskräfte reagieren darauf. Die Kontrollen werden nach und nach intensiviert – und das aus gutem Grund.Allein in der Landeshauptstadt Bozen mussten die Beamten der Staatspolizei in den vergangenen Tagen mehrere Strafen ausstellen. So wurde am Freitagnachmittag in einer Spielehalle ein junger Mann angehalten, der auf Nachfrage den Super-Green-Pass seines Cousins vorzeigte. Er wurde angezeigt. Für den Betreiber des Lokals hatte der Vorfall keine weiteren Folgen, stellte sich doch heraus, dass er die Zertifikate der Gäste vorschriftsmäßig kontrolliert hatte.Ein anderes Schicksal ereilte die Betreiber der Bar „Bahia“ in der Poststraße. Am späten Samstagabend wurden die Ordnungshüter dort auf einen am Tisch sitzenden Mann aufmerksam, welcher nach zögerlichem Ringen zugab, keinen grünen Pass zu besitzen und auch nicht danach gefragt worden zu sein.Ein weiterer junger Gast versuchte erst, der Kontrolle zu entkommen, um dann das Zertifikat einer anderen Person vorzuweisen. Die beiden Männer wurden bestraft bzw. angezeigt. Auch den Betreibern wurde eine Strafe wegen unterlassener Kontrollen auferlegt. Zudem wurde die Bar für 5 Tage geschlossen.Neben derartigen Vergehen stellen die Ordnungshüter immer wieder auch Verletzungen der Quarantänepflicht fest. Wiederholt werden sogar positiv getestete Personen auf offener Straße angetroffen.

