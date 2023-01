Kontrollen am Bahnhof: Mutmaßlicher Drogenhändler angezeigt

In einer Bar in Bozen hat die Polizei bei einer Kontrolle 3 junge vorbestrafte Männer ausländischer Herkunft mit Drogen angetroffen, einer war im Besitz von über 4 Gramm Heroin.An der Talfer wurde ein junger Nicht-EU-Bürger mit 20 Gramm Kokain aufgegriffen. Zudem wurden bei ihm 2000 Euro in bar gefunden. Drogen und Geld wurden beschlagnahmt, der Mann als mutmaßlicher Dealer angezeigt.Auch wurden in den vergangenen Tagen 2 ausländische Staatsbürger angehalten, die sich illegal in Italien aufhalten. Sie werden des Staates verwiesen und müssen in ihre Herkunftsländer zurück.