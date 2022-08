Kontrollen auf den Passstraßen: 51 Bußgelder verhängt

Kontrolliert wurde am Mendelpass, im Pustertal, am Würzjoch, in Gröden und im Gadertal. Insgesamt wurden 79 Motorräder und 5 Autos kontrolliert. Dabei stellten die Beamten 51 Verstöße gegen die Verkehrsordnung fest: 14 davon wegen überhöhter Geschwindigkeit, 2 wegen riskanter Überholmanöver, eine wegen eines Helmes, der nicht zugelassen war und 34 wegen anderer Verstöße.Die Kontrollen würden in den nächsten Wochen fortgesetzt. Die Passstraßen seien aktuell stark befahren und die Kontrollen notwendig, um schweren Unfällen vorzubeugen, so eine Aussendung der Polizei.