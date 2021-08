Kontrollen auf den Passstraßen: 64 Verstöße am Sonntag

Die Vorbeugungs- und Überwachungstätigkeit im Bereich der Straßenverkehrssicherheit hat in Südtirol 16 Pässe oder Ortschaften (Mendelpass, Sellajoch, Grödnerjoch, Würzjoch, Kreuzbergpass, Gampenpass, Jaufenpass, Timmelsjoch, Karerpass, Penser Joch, Stilfser Joch, Reschen- und Furkelpass sowie Sarntal, Ritten und Pustertal) betroffen. Dabei wurden 16 Streifen mit insgesamt 32 Beamten der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzwache und der Verkehrspolizei eingesetzt.An den Verkehrskontrollstellen wurden 188 Fahrzeuge – davon 124 Motorräder – und 210 Personen überprüft.Insgesamt wurden 64 Verstöße – also deutlich mehr als am 1. Kontrolltag am vergangenen 11. Juli, als es 17 waren – festgestellt: hauptsächlich wegen überhöhter Geschwindigkeit.Gemeinsames Ziel dieser Kontrollen ist die Gewährleistung eines reibungslosen Verkehrs und der Verkehrssicherheit für Lenker und Mitfahrer, sowie das Unterbinden alle Arten von Fehlverhalten im Straßenverkehr. Schwerpunkte dabei sind die Einhaltung der Geschwindigkeit und gefährlichen verkehrswidrigen Verhalten entgegenzuwirken.

