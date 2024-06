Kontrollen im Burggrafenamt: Mit Drogen erwischt – Anzeige

Allein am Mittwochabend waren die Carabinieri mit 13 Patrouillen in Meran und Umgebung unterwegs und kontrollierten an 31 Kontrollpstellen insgesamt 149 Personen, 80 Fahrzeuge und 7 öffentliche Einrichtungen identifiziert und kontrolliert. 4 Verkehrsverstöße wurden von den Ermittlern geahndet.Außerdem zeigten die Carabinieri eine Person an, die im Besitz von Drogen für den Eigengebrauch erwischt wurde. Eine Anzeige gab es auch für eine Person, die sich in einem offensichtlichen Zustand der Trunkenheit befand. Eine weitere Person wurde den Justizbehörden gemeldet , weil sie mit dem Auto unterwegs war, obwohl ihr der Führerschein entzogen worden war.