„Korrekturen“ bei der Haltbarkeit – auch Südtiroler Mensen beliefert

Schlagzeilen hatte die Firma Olivo im Dezember 2018 gemacht. Der Großhändler mit Sitz in Colognola ai Colli in der Provinz Verona hatte auch Mensen in Südtirol beliefert, hauptsächlich mit Fleisch- und Fischprodukten. Insgesamt waren in der Landeshauptstadt Bozen 8 Altersheime, 4 Kindergärten und eine Struktur für Menschen mit Beeinträchtigung über den Bozner Betrieb für Sozialdienste Abnehmer.Doch nicht alles, was angeliefert wurde, soll der angegebenen und abgerechneten Qualität entsprochen haben – und das mit System und im großen Stil, so der Vorwurf. So war der Großhändler, als Familienbetrieb geführt und bis zu dem Zeitpunkt gut im Geschäft, im Dezember 2018 gerichtlich beschlagnahmt worden. Gegen 6 Personen wurde ermittelt und Anklage erhoben, gegen 3 von ihnen unter anderem mit dem Vorwurf der kriminellen Bandenbildung zum Ziel des Betrugs.Dieser Vorwurf wurde mittlerweile jedoch von der Staatsanwaltschaft gegen alle Beteiligten fallen gelassen. Und auch der Vorwurf des Betruges im Handel und bei der Belieferung öffentlicher Einrichtungen wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft nur gegen 2 Personen aufrecht erhalten. Für diese hat sich der Anwalt der Angeklagten, Beniamino Migliucci, nun mit Staatsanwalt Andrea Sacchetti auf einen Vergleich über je ein Jahr und 6 Monate Haft geeinigt. Entscheiden wird darüber in der kommenden Woche der zuständige Richter.Der Betrieb, einstmals unter den regionalen Marktführern, hat die Negativschlagzeilen jedoch nicht gut weggesteckt und ist mittlerweile in Konkurs gegangen.