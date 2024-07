Kosmetikerin arbeitet komplett schwarz und kassiert obendrein Arbeitslosengeld

Professionelles Studio in Privatwohnung

Arbeitslosengeld kassiert

Seit 2020 soll die Frau in ihrer Privatwohnung ein Kosmetikstudio geführt haben, ohne dabei nur einen Cent Steuern zu zahlen oder die nötige Ausbildung und Erlaubnis zu haben.Der Finanzpolizei war aufgefallen, dass ständig Frauen aus ihrer Wohnung ein- und ausgingen. Nach genauerer Untersuchungen stellte sich heraus, dass die Frau in ihrer Wohnung ein Kosmetikstudio führte – dem Fiskus war der Betrieb aber gänzlich unbekannt.Also beschlossen die Polizisten, der Frau in ihrer Wohnung einen Besuch abzustatten und fanden darin ein Zimmer, das wie ein richtiges Kosmetikstudio ausgestattet war – mit allen nötigen Geräten und einer professionellen Ausrüstung.Nach der Durchsuchung der Computer konnte die Finanzpolizei die Größenordnung der Steuerhinterziehung abschätzen: Über 110.000 Euro soll die Kosmetikerin seit dem Jahr 2020 schwarz verdient haben.In den Jahren 2020 und 2021 soll die Frau zudem 6200 Euro Arbeitslosengeld bekommen haben, da ihre Einkünfte ihres illegalen Studios nicht aufschienen.Die Kosmetikerin wurde angezeigt und muss nun mit hohen Strafen rechnen.