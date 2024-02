Krieg im Nahen Osten: Caritas hilft Betroffenen

Schwierige Situation im Gazastreifen

Unter extrem schwierigen Bedingungen leben zurzeit Millionen von Menschen innerhalb und außerhalb des Gazastreifens. Das Caritas- Netzwerk hat laut Pressemitteilung Tausende von freiwilligen Helfern und Mitarbeitern mobilisiert, um diesen vertriebenen Familien mit humanitärer Hilfe und lebensnotwendigen Gütern zu helfen.„Die Mehrheit der vertriebenen Bevölkerung des Gazastreifens ist in stark überfüllten UN-Unterkünften untergebracht, in denen katastrophale hygienische Bedingungen herrschen, welche das Krankheitsrisiko erhöhen“, berichtet Sandra D'Onofrio, die die internationale Zusammenarbeit der diözesanen Caritas koordiniert.Besonders besorgniserregend, heißt es in der Aussendung, ist die gesundheitliche Situation der älteren Menschen, schwangeren Frauen und Menschen mit Behinderungen.