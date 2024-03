Die Wehrleute wurden kurz vor 17 Uhr alarmiert. Auf einem Herd in einer Wohnung hatte ein Topf mit Öl am Herd Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf die Küchenmöbel über.Die Bewohnerin trug den brennenden Topf ins Freie und zog sich dabei Verbrennungen zu. Sie wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.Die Wehrleute suchten mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern in den Küchenmöbeln, löschten diese und belüfteten die Wohnung.