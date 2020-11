Kühler Wochenstart mit sonnigen Aussichten

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet, geht der „goldene Novmeber“ auch in der kommenden Woche weiter. Am Montagmorgen zieht zwar eine schwache Kaltfront durch, die etwas Regen mit sich bringt. Doch bereits am Dienstag zeigt sich neben ein paar Wolken die Sonne wieder.Der Mittwoch und der Donnerstag verlaufen dann wieder angenehm sonnig, auf den Bergen wird es ausgesprochen mild. Am Freitag sind Niederschläge zu erwarten.Der diesjährige November ist kaum mit dem von 2019 zu vergleichen. Im letzten Jahr gab es extreme Niederschläge mit gleich 8 Mittelmeertiefs.

jot