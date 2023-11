Kurtatsch: Großer Traktor kippt beim Apfel-Transport um

Foto: © FFW Kurtatsch

Foto: © FFW Kurtatsch

Warum genau der große Transport-Traktor in der Kurve umkippte, ist nicht klar. Möglicherweise hatte er einen technischen Defekt. Jedenfalls verkeilte sich das Gefährt mit seinem Anhänger so unglücklich an einer Mauer, dass die Bergung nicht ganz einfach war.Der Fahrer war unverletzt geblieben, die geladenen Äpfel erlitten ebenfalls keine nennenswerten Schäden.