Einbruch beim Bürgermeister von Kurtinig: „Zum Glück nichts gestohlen“

Beim Bürgermeister von Kurtinig, Manfred Mayr, wurde eingebrochen. - Foto: © jo

Weitere Einbruchsversuche am selben Abend

Die Einbrecher waren über ein gekipptes Balkonfenster im ersten Stock in die Wohnung eingedrungen. Bürgermeister Mayr war zu dem Zeitpunkt gerade bei einer Debatte im Herrenhof in Salurn mit anderen Landtagskandidaten des Unterlandes. (Mayr tritt für die SVP bei den Wahlen am 22. Oktober an: Hier finden Sie den Bericht zur „Dolomiten“-Podiumsdiskussion in Neumarkt.) Nachdem er über den Einbruch informiert worden war, eilte Mayr sofort nach Hause. „Als ich dort angekommen bin, waren die Carabinieri schon vor Ort“, berichtet Mayr dem „Alto Adige“. „Ich muss mich bei den Carabinieri für das rasche Eingreifen bedanken.“„Es waren 2 Einbrecher. Wir vermuten, dass sie vom ,Barduskeller‘ kamen, wo gestern Ruhetag war“, sagte der Bürgermeister. „Beim Einbruch konnten sie aber glücklicherweise nichts stehlen.“Am selben Abend haben die Einbrecher noch versucht, in mindestens 2 weitere Wohnhäusern einzudringen. „Zur selben Zeit wurden die Carabinieri noch 2 weitere Male wegen Einbrüchen in der Gegend alarmiert. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um dieselbe Diebesbande handelt“, sagt der Bürgermeister.„Während der Erntezeit nehmen die Diebstähle zu, das ist ein Geheimnis.“ Die Frau des Bürgermeisters habe schon vor wenigen Tagen suspekte Menschen auf dem Dorfplatz gesehen.