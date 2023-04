„Kurzfristige Linderung, aber kein Ende der Trockenheit“

„ Für ein Ende der Trockenheit müsste es in nächster Zeit immer wieder einen derartigen Einbruch geben. Nur so könnten wir das über Monate entstandene Defizit aufholen. ” — Dieter Peterlin, Landesmeteorologe

„An manchen Orten in den Dolomiten liegt nach den ergiebigen Niederschlägen am Donnerstag mehr Schnee als im Winter“, bringt Peterlin das Ausmaß der Kaltfront und des Tiefs über Oberitalien auf den Punkt.Angesichts der langen Trockenperiode ist das Ereignis durchaus ein Grund zum Aufatmen. Vor allem die vergleichsweise tief liegende Schneefallgrenze war laut dem Meteorologen ein Glücksfall: „Im Vergleich zum Regen sickert der Schnee viel langsamer in den Boden ein. Somit ist er wie ein Speicher, von dem wir in der nächsten Zeit zehren können.“Positive Auswirkungen habe dies vor allem auf die Wiesen und Grünflächen. Da die Schneereserven auf den Bergen fehlten, wurde dem Wiedererblühen der Vegetation mit Bangen entgegengesehen. Nun falle die Spannung kurzzeitig ab, so Peterlin. „Das Ende der Trockenheit bedeutet dies allerdings noch nicht. Dafür müsste es in nächster Zeit immer wieder einen derartigen Einbruch geben, sodass wir das über Monate entstandene Defizit aufholen können.“Ganz trocken blieb es am Donnerstag nirgendwo. Trotzdem verteilten sich die Regen- und Schneemengen ungleichmäßig auf das ganze Land. Zwischen dem Unterland und dem Eisacktal sowie in den Dolomiten fiel mit 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter der meiste Niederschlag. Im von der Trockenheit besonders betroffenen Süden war es laut Peterlin sogar das stärkste Niederschlagsereignis seit dem vergangenen Oktober.Etwas weniger Entspannung gab es für den Westen, wo ebenfalls großer Bedarf am kühlen Nass herrscht. „Hier fielen nur an die zehn Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Es ist zwar nicht so viel, wie seit langem erhofft. Momentan ist aber jeder Regen wertvoll“, so Landesmeteorologe Peterlin.