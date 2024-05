Laag: 9 Männer prügeln sich mit Baseballschläger

Auslöser: Zufahrt zur Tiefgarage blockiert

Ermittlungen laufen

Am Sonntag gegen 21.30 Uhr mussten die Carabinieri in der Nationalstraße in Laag eingreifen: Der Notruf war eingegangen, dass sich mehrere Männer heftig prügelten.Ein Blutfleck am Boden zeugte von der Auseinandersetzung, als die Beamten ankamen. Einer der Männer war noch benommen. Er war offenbar ohnmächtig gewesen.Laut ersten Rekonstruktionen hat der Streit wegen eines Motorrads begonnen, das an der falschen Stelle geparkt war und die Zufahrt zu den Tiefgaragenplätzen eines Wohnblocks versperrte. Einige der Männer sollen dort wohnen. Beide Streitparteien bekamen „Verstärkung“. Die Sache artete aus.Bis auf 2 in Bozen geborene Personen sind alle Beteiligten Nicht-EU-Bürger. 7 von ihnen leben in Südtirol, 2 im Trentino. Die Altersspanne reicht von 25 bis 61 Jahren.In Laag ist die Aufregung auch am Tag nach der Schlägerei groß: Ein Rettungswagen hatte gerufen werden müssen, der 2 Männer in die Notaufnahme des Bozner Krankenhauses brachte. 2 weitere Beteiligte fuhren auf eigene Faust in die Notaufnahme des Krankenhauses nach Trient. Carabinieri aus Neumarkt und Aldein stellten einen Baseballschläger sicher und vernahmen bis spät in die Nacht mehrere Zeugen. Derzeit werden Bilder von Überwachungskameras ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an. Die 9 Protagonisten der Schlägerei sind angezeigt worden.