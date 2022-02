Labers: Auto stürzt über 3 Meter hohe Mauer – Lenkerin erheblich verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr hat sich im Ortsteil Labers in Meran oberhalb der Feuerwehrhalle ein Verkehrsunfall ereignet. Die Lenkerin des Pkw wurde dabei erheblich am Bein verletzt.