Ladendiebstahl und aufgebrochene Autos: 6 Anzeigen in Bozen

In akribischer Ermittlungsarbeit, bei der die Militärs auch verdeckt unterwegs waren, konnten die Carabinieri in Bozen 6 Verdächtige identifizieren, denen verschiedene Straftaten vorgeworfen werden, die sie im Juli und August begangen haben sollen.2 Personen stehen unter dem Verdacht in einem Modegeschäft in der Bozner Altstadt Ware im Wert von rund 600 Euro entwendet zu haben.2 weiteren Personen wird der Diebstahl einer Geldbörse aus einem Auto vorgeworfen. Einer der Verdächtigen stand dabei bereits unter Hausarrest und soll den Diebstahl verübt haben, als er den Hausarrest verlassen hatte, um seiner Arbeit nachzugehen. Sein Hausarrest wurde aufgehoben, seine Reststrafe muss er im Bozner Gefängnis absitzen.Seine beiden Komplizen wurden auf freiem Fuß angezeigt, weil sie Kreditkarten aus der Geldtasche verwendet haben, um in einem Tabakgeschäft Rubbellose zu kaufen.Ein ähnlicher Vorfall hatte sich im Juli ereignet, als ein Bürgereinen Einbruch in sein Auto meldete, bei dem seine Kreditkarten gestohlen worden waren. Diese wurden im Anschluss zum Kauf verschiedener Produkte an einem Automaten verwendet. Die Carabinieri konnten den Tatverdächtigen ermitteln und an die Justizbehörden melden.„Es ist ratsam, jede Straftat anzuzeigen, damit die Täter ermittelt, identifiziert und strafrechtlich verfolgt werden können“, betont Leutnant Sebastiano Cannata Galante abschließend in einer Aussendung.