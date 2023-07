Lana: Abschied von Bartl Waldner (83)

Bartl Waldner - Foto: © fm

Dekan P. Peter Unterhofer OT und sein Vorgänger, Altdekan P. Peter Lantschner OT, zelebrierten den Trauergottesdienst in der Niederlananer Pfarrkirche.„Bartls Leben war in gewisser Weise eine Expedition, jedes Leben ist eine Art Expedition“, sagte Unterhofer und spendete Waldners Kindern Elke und Armin, ihren Familien sowie allen Freunden und Bekannten des Verstorbenen Trost und Zuversicht im christlichen Glauben.„Auf den Wegen unseres Lebens sind wir unsichtbar begleitet – von Gottes Führung und Fügung“, betonte Unterhofer. Am Friedhof würdigte Ernst Winkler, der Landesleiter der Bergrettung im AVS, den Verstorbenen.Mehr als 60 Jahre lang war der 83-Jährige Teil der Bergrettung Lana im AVS – davon 2 Jahrzehnte als Stellenchef. Außerdem leitete er von 1966 bis 1982 die AVS-Sektion Lana. Der Lananer Ehrenzeichen-Träger war in jungen Jahren auch passionierter Fußballer, und als Bergsteiger blickte er stolz auf einige Erstbesteigungen.Weiters leistete Waldner als Schülerlotse einen wertvollen Dienst. „Bewundert habe ich Bartls ausgleichende Art als Stellenleiter, der von seinen Mitgliedern speziell alpines Können eingefordert hat“, sagte Bergrettungs-Landesleiter Ernst Winkler den „Dolomiten“ bereits nach Bekanntwerden der Todesnachricht.