Lana: Mann stirbt bei Brand in Kleinbus

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 21.30 Uhr an einem öffentlichen Parkplatz in Lana am Ufer der Falschauer.Aus bislang nicht bekannten Gründen war ein geparkter VW-Kleinbus des Modells T4 in Brand geraten.Die angerückten Wehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lana löschten das Feuer, machten aber im Inneren eine traurige Entdeckung: Ein 57-jähriger Mann aus Meran war bei dem Brand im Inneren des Kleinbusses ums Leben gekommen.Die Bozner Berufsfeuerwehr ermittelt die Brandursache in Zusammenarbeit mit den Carabinieri von Lana und Tscherms.Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.

liz