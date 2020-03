Lana: Über 12.000 Schutzmasken

Der Lananer Gemeindeverwaltung ist es gelungen, über Kontakte in China mehr als 12.000 Schutzmasken zu erhalten. Sie kamen am Samstag in Lana an und werden in den kommenden Tagen von den Feuerwehren Lana und Völlan verteilt. Sie sollen die Bevölkerung vor dem Coronavirus schützen.