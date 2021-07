Landesbeamter soll für tödlichen Motorradunfall vor Gericht

Vor 2 Jahren, am 21. Juni 2019, stirbt ein junger Motorradfahrer aus Baden-Württemberg bei einem Unfall in St. Martin in Passeier. Ist ein Beamter des Landes mitverantwortlich für diesen tragischen Tod? Was wird ihm konkret vorgeworfen? Mit diesen Fragen befasst sich das Gericht in Bozen.