Landesrat Schuler schlägt „Corona-Alarm“

„Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase: Hochsaison im Tourismus, und die Erntehelfer sind da. Wenn wir jetzt so weitermachen, nicht Masken tragen und Abstand halten, riskieren wir enorm. So droht uns Ungemach“, sagt Schuler.Ihm sekundiert der Lananer Amtsarzt Dr. Domenico Bossio: „12 Neuinfektionen – diese Zahlen sprechen für sich. Wir sind zu lax unterwegs.“Für heutigen Freitag plant Schuler eine Videokonferenz mit HGV, IDM, Bauernbund und Privatzimmervermietern.

