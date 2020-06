Landesstraße nach Völs: Weitere Sicherungsarbeiten

Die Landesregierung hat diese Woche die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Völs am Schlern und dem Land Südtirol zum Ausbau und zur Sicherung eines weiteren Abschnitts der Landesstraße nach Völs genehmigt. Betroffen ist der Abschnitt vor der Abzweigung in Richtung Tiers. An der kurvenreichen, steilen und engen Straße hat das Land bereits seit mehreren Jahren sukzessive Eingriffe vorgenommen.