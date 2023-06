Latsch: Auto gerät über Böschung – Fahrer verletzt

Auto war nicht zu sehen

Der Alarm ging um 6.45 Uhr ein: Pkw im Wasser. Der Bruder des Fahrers hatte Alarm geschlagen. Mehrer Einsatzkräfte, darunter auch Wasser- und Bergrettung, rückten aus.Wie sich aber rasch herausstellte, war der Pkw glücklicherweise nicht im Fluss gelandet, sondern blieb zwischen Straße und Radweg stehen. Der Fahrer war aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und hatte dann seinen Bruder zu Hilfe angerufen. Dieser alarmierte die Rettungskräfte.Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten den leicht verletzten Mann an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus von Meran.„Der Mann hatte Glück, dass er noch seinem Bruder Bescheid geben konnte“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Latsch, Werner Linser. „Das Auto hätte sonst wohl niemand so schnell bemerkt. Von der Straße war es nämlich nicht zu sehen.“Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Latsch und Kastelbell, die Bergrettung Latsch, das Weiße Kreuz und die Ortspolizei. Auch alarmiert wurde die Wasserrettung Meran und die Bootsgruppe Untervinschgau.