Lawine zerstört Hof von Martin Schweigl: „Die Versicherung zahlt keinen Cent“

Meterhoch türmt sich beim Hof von Martin Schweigl in Pfelders der Schnee. Im Video erzählt er, wie eine Lawine in der Nacht auf Samstag seine Existenz zerstört hat. Der Fakt alleine, dass die Metzgerei, der Hofladen und das Haus mit Ferienwohnungen unter den Schneemassen begraben sind, ist tragisch genug. Doch der engagierte Metzger und Bauer bleibt nun wahrscheinlich auch noch auf dem Schaden von rund 500.000 Euro sitzen. Warum das so ist, schildert Martin Schweigl mit dramatischen Erzählungen im exklusiven STOL-Video.