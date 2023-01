Lawinenabgang am Hochspitz: Mann befreit sich selbst aus Schneemassen

20 Meter weit riss die Lawine den Mann mit. Er blieb unverletzt. - Foto: © privat

Nach seinem Lawinen-Erlebnis stieg der Mann noch bis zum Hochspitz auf und fotografierte dort das Gipfelkreuz. - Foto: © privat

Der Mann war gerade beim Aufstieg. Vor ihm gingen 3 Tourengeherinnen, die weiter oben einer Kante nachgefahren seien, wie er sagt.Plötzlich lösten sich Schneemassen und rollten direkt auf ihn zu. „Ich habe ein Krachen gehört. Dann ging alles sehr schnell“, berichtet der Mann, selbst erfahrener Bergretter. Es habe keine Möglichkeit gegeben, dem zu entfliehen.Rund 20 Meter riss die Lawine ihn mit, bis er in der Lage war, sich selbst zu befreien.Dass er mit einem LVS-Gerät und mit einem Lawinen-Airbag-Rucksack ausgerüstet war, kam dem Mann in dieser heiklen Situation zugute.Die Lawine bestand aus einer beträchtlichen Menge an Schnee, die Abbruchkante sei etwa 1,4 Meter hoch gewesen, sagt er: Glücklicherweise blieb er unverletzt. „Als ich mich befreit hatte, bin ich noch zum Kreuz hinauf und dann wieder runter ins Tal gefahren“, sagt der Mann.