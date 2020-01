Lawinentote von Schnals zu Grabe getragen

Am Donnerstag wurde die 7-jährige Lilia van Kann im bundesdeutschen Eschweiler zu Grabe getragen. Sie hinterlässt ihren Bruder und ihre Eltern.





In den Tod gerissen wurden bei dem schrecklichen Unglück auch Annika Kaps (35) und ihre Tochter Mareike (7), die am Mittwoch in Hauteroda in Thüringen verabschiedet wurden.Bei beiden Trauerfeiern waren auch Vertreter der Schnalstaler Gletscherbahnen bei der Beerdigung dabei.

