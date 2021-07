Lebenslange Haft für Antonio Vena aus Klausen

Antonio Vena, der in Klausen gewohnt hat, ist für den Mord an seiner Partnerin Alessandra Cità in Mailand zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wohl weil sie ihn verlassen wollte, hatte der 47-Jährige im April 2020 seine gleichaltrige Lebensgefährtin in einem Dorf in der Nähe von Mailand erschossen.