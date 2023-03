Leiche im Eisack gibt Rätsel auf

Schneeschmelze bringt Bewegung in den Fluss

Autopsie soll Aufschluss geben

Geprüft wird auch nach vermissten Personen

im oder in unmittelbarer Nähe des Eisacks trieb oder lag und nun – durch die einsetzende Schneeschmelze und durch den dadurch gestiegenen Wasserspiegel des Eisacks – wieder in den Flusslauf getrieben wurde.Hannes Egger, Mitglied der Bezirksbootsgruppe der Feuerwehr Brixen, erklärte am Donnerstag, dass der Wasserpegel in einem Fluss prinzipiell binnen eines Tages unterschiedlich stark ansteigen kann – von nur wenigen Zentimetern bis zu 20 Zentimeter.„Das hängt auch von der Ausformung des Flussbettes ab“, erklärt Egger. Auf der Höhe der Fundstelle – also in der Gemeinde Franzensfeste – stellt sich das Flussbett des Eisacks eher eng dar – entsprechend stärker könnte hier der Anstieg zu beobachten sein.Der Leichnam wurde nach seiner Bergung den zuständigen Behörden übergeben. Im Bozner Krankenhaus soll der Leichnam einer Autopsie unterzogen werden. Die Carabinieri von Sterzing und Bozen wurden mit den Ermittlungen betraut.Zum gestrigen Zeitpunkt war die Identität des Leichnams völlig unklar, und erst eine Autopsie wird möglicherweise Aufschluss darüber geben.Laut ermittelnden Behörden wird auch geprüft, ob im weiteren Einzugsgebiet des Fundortes Personen als vermisst gelten. Seit Anfang September 2021 ist etwa der Seniorchef des Hotels „Larch“ in Trens abgängig. Mehrere groß angelegte Suchaktionen im und entlang des Eisacks waren damals erfolglos geblieben.