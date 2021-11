Leichenfund am Gardasee: Möglicherweise vermisste Frau

Wie „Alto Adige“ am Montag berichtet, hatte ein Passant den Leichnam im Wasser entdeckt.Die Verwesung sei bereits stark fortgeschritten, es handle sich aber vermutlich um eine Frau.Seit 2 Wochen wird in San Felice del Benaco eine Frau vermisst, die 43-jährige Paola Tonoli.Sie war, nachdem sie das Haus ihrer Eltern verlassen hatte, spurlos verschwunden. Erst vor wenigen Tagen hatte die Präfektur in Brescia die Suche unterbrochen.

liz