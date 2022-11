Leichnam entdeckt: Ist es Saman Abbas?

Foto: © ANSA / Carabinieri

Das Haus befindet sich in Novellara, nur wenige hundert Meter vom ehemaligen Wohnort der Familie Abbas entfernt.Seit eineinhalb Jahren, genauer seit ihrem Verschwinden Ende April 2021, wurde nach Saman gesucht – bislang jedoch ohne Erfolg.Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hat eine Spezialeinheit der Carabinieri nun am Freitagabend unweit des ehemaligen Wohnhauses einen verwesten Leichnam gefunden. Noch steht nicht fest, ob es sich um die junge Pakistanerin handelt, der Verdacht liegt jedoch nahe, auch, weil erst vor wenigen Tagen Shabbar Abbas festgenommen wurde. Der Vater der 18-Jährigen war lange in Pakistan untergetaucht, konnte nun jedoch in der Region Punjab festgesetzt werden. Nach der Mutter wird noch gesucht.Den Ermittlern zufolge sollen die Eltern sowie 3 Verwandte, die bereits in Haft sind, ihre Tochter getötet und ihren Leichnam anschließend vergraben haben.Saman hatte sich geweigert, einer arrangierten Ehe mit einem Cousin in Pakistan zuzustimmen. Das soll laut den Ermittlern der Grund für den Mord gewesen sein.Ob es sich bei dem Leichnam nun tatsächlich um Saman handelt, wird erst in einigen Tagen feststehen.