Leifers: Gestohlenes Fahrrad taucht im Internet auf

Das gestohlene Fahrrad (im Bild) hat einen Wert von 700 Euro. - Foto: © Carabinieri

Das Fahrrad war an einem Fahrradständer in der Leiferer Marconistraße angehängt gewesen, als der Dieb zuschlug. Nachdem der Eigentümer den Diebstahl gemeldet hatte, nahmen Carabinieribeamte die Ermittlungen auf: Sie hielten auf Kauf- und Verkaufsplattformen nach dem Fahrrad Ausschau und werteten die Aufnahmen von Videokameras aus. Bereits nach kurzer Zeit landeten sie einen Treffer, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri Ein 34-Jähriger soll das Rad im Internet zum Kauf angeboten haben. Die Beamten gaben vor, sich für das Fahrrad zu interessieren – und die Falle schnappte zu. In Zusammenarbeit mit den Kollegen von Auer gelang es den Bozner Ermittlern, den 34-Jährigen aus Leifers zu fassen. Das Fahrrad konnten sie dem rechtmäßigen Besitzer übergeben.Die Carabinieri weiteten ihre Kontrolle auf die Wohnung des vorbestraften 34-Jährigen aus. Dort fanden sie eine erhebliche Menge an Haschisch. Er wurde angezeigt.