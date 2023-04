Leifers: Mutmaßliche Brandstifter ausgeforscht

Am Samstag vor einer Woche musste die Freiwillige Feuerwehr Leifers zu einem Wertstoffcontainer- und Fahrzeugbrand in der Andreas-Hofer-Straße ausrücken.Wie sich nun herausstellte, sollen Brandstifter für das Feuer verantwortlich sein. Nach der Auswertung der Überwachungskameras in der Umgebung hat sich dieser Verdacht erhärtet.Dies teilte Bürgermeister Christian Bianchi mit. Die mutmaßlichen Täter konnten identifiziert werden. „Es handelt sich um Personen, die nicht in Leifers ansässig sind“, informierte Bianchi. Er lobt die gute Zusammenarbeit zwischen den Carabinieri und der Stadtpolizei.