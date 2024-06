Leifers: Verfolgungsjagd mit den Carabinieri

Bewusstloser Mann ist kein Unbekannter

Flüchtet mit Fahrzeug – ohne Fahrerlaubnis

In Bozen geschnappt und angezeigt

Gegen 4.30 Uhr ging kürzlich bei den Carabinieri der Notruf ein: Ein Mann liege bewusstlos in einem geparkten Mercedes in St. Jakob. Gemeinsam mit weiteren Rettungskräften rückten sie sofort aus.Auf dem Parkplatz vor dem Tunnel in Fahrtrichtung Bozen angelangt, erkannten sie, dass es sich bei dem Mann um keinen Unbekannten handelte: Der 48-jährige Peruaner war bereits wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig geworden. Infolgedessen war ihm auch der Führerschein entzogen worden.Nachdem die Einsatzkräfte an das Fenster des Fahrzeugs geklopft und den Mann aufgeweckt hatten, habe dieser den Motor gestartet und die Flucht ergriffen. Mit großer Geschwindigkeit sei er in Richtung Bozen davongebraust, heißt es. Also nahmen die Beamten die Verfolgung des Fahrzeuges auf und alarmierten die Kollegen in Bozen Der Mann habe das Auto in der Bozner Industriezone stehen lassen und sei anschließend zu Fuß weiter geflüchtet. In der Newtonstraße ging er den Carabinieri schließlich ins Netz – anscheinend nicht ohne sich Beamten zu widersetzen. Auch Beleidigungen und Drohungen habe er ausgestoßen. Der 48-Jährige wurde auf die Carabinieri-Station gebracht und angezeigt.