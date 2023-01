Lieferengpass: Grippemedikamente und Antibiotika fehlen

Mehr als 3000 Medikamente knapp

Generika als Ersatz

Problem nicht nur in Italien

Momentan gibt es eine Dreifach-Endemie: Die Grippewelle, RS-Viren und immer noch Corona (hier lesen Sie mehr dazu). Dies führt zu Lieferengpässe und in der Folge zu Schwierigkeiten bei der Beschaffung bestimmter Medikamente – vor allem Arzneimittel, die bei Grippe verschrieben werden, Fiebersäfte, aber auch Antibiotika, sind momentan nicht immer zu bekommen. Laut Arzneimittelagentur AIFA sind in Italien derzeit mehr als 3000 Medikamente knapp oder überhaupt nicht verfügbar. Zum Vergleich: Im Juni 2021 waren es noch knapp 2500.Gleichzeitig betonen sowohl AIFA als auch der Apothekerverband, dass es für einen großen Teil der fehlenden Medikamente Generika gebe – also ähnliche Ersatzprodukte. Bloß: Diese Generika würden von den Ärzten nicht immer verschrieben.Auch in Österreich, Deutschland oder anderen Ländern in Europa gibt es ähnliche Probleme mit der Medikamentenbeschaffung.„Der Fehler liegt im System“, betont dazu Marcus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen Österreich (hier lesen Sie mehr dazu). Weltweit sei das Problem dauerhaft bekannt und nun auch bei uns angekommen. „Hunderte Millionen Menschen - vor allem im globalen Süden - haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu Medizinprodukten“, sagte der Experte. Bisherige Lösungsvorschläge für die Situation in Europa seien jedenfalls nur „oberflächliche Symptomkuren“, warnte er.