Linz: Junge Frau auf Straße niedergestochen

Nach dem Messerangriff konnte die Frau zuerst noch mit dem Auto flüchten, als sie sich dann zu einem Mehrparteienhaus schleppte, brach sie beim Stiegenhaus zusammen, so die Polizei. Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettung.Zwischenzeitlich habe sich der Mann selbst schwere Stichverletzungen zugefügt, er wurde in unmittelbarer Nähe des Tatorts gefunden. Aufgrund seiner Verletzungen habe er sich widerstandslos von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festnehmen lassen, berichtete die Polizei weiter. Sowohl Opfer als auch Tatverdächtiger befanden sich am Freitag nach den Operationen außer Lebensgefahr. Man wolle noch am Freitag versuchen, den Mann einzuvernehmen und die Frau zu befragen.